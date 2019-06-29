Акционеры АФК "Система" сохранили прежний состав совета директоров

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Акционеры АФК "Система" на годовом собрании приняли решение сохранить совет директоров в прежнем составе, передает корреспондент ТАСС с заседания.

Так, свои места в совете директоров сохранили основной бенефициар и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, глава совета директоров МТС Феликс Евтушенков, президент "Системы" Андрей Дубовсков и бывший президент АФК, глава лесопромышленной "дочки" "Системы" Segezha Group Михаил Шамолин.

Кроме того, в совет вошли гендиректор ПАО МАК "Вымпел" Сергей Боев, основатель "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили, бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, экс-председатель совета директоров МТС Рон Зоммер и профессор Высшей школы экономики Анна Белова.