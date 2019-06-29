АФК "Система" направит 1,06 млрд рублей на выплату дивидендов за 2018 год

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. АФК "Система" направит порядка 1,06 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2018 года, то есть 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию или 2,2 рубля на одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Такое решение приняли акционеры компании в субботу, передает корреспондент ТАСС с общего собрания акционеров.

Также акционеры определили 18 июля 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В этом случае дивиденды будут выплачены в срок до 1 августа 2019 года.

Дивиденды корпорации по итогам 2017 года составили 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию или 2,2 рубля на одну GDR, общая сумма дивидендов равнялась 1,06 млрд рублей. Дивиденды 2017 года оказались ниже уровня, предусмотренного дивидендной политикой, устанавливающей выплату минимум в 1,19 рубля на акцию. Такое решение было связано с необходимостью сократить долг компании, обязательства которой существенно выросли из-за необходимости выплатить 100 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью".

Согласно дивидендной политике, АФК "Система" стремится выплачивать дивиденды дважды в год: по результатам девяти месяцев отчетного года и по итогам отчетного года. Несмотря на это, АФК не стала выплачивать промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2018 года, направив средства на сокращение долга, сообщал ранее президент АФК "Система" Андрей Дубовсков.

В начале июня Дубовсков заявлял, что АФК "Система" осенью планирует определиться с текущей дивидендной политикой, вернувшись к прежней, которая предполагает выплаты в размере минимум 1,19 рубля на обыкновенную акцию, или внеся в нее изменения.

По итогам первого квартала 2019 года финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК составили 231,5 млрд рублей, корпорация планирует сосредоточиться на сокращении этого показателя. Согласно материалам компании, стратегическая цель АФК заключается в сокращении долга до 140-150 млрд рублей. Сроки достижения данного показателя не раскрываются.

Дивидендная политика

АФК "Система" рассчитывает вернуться к прежней дивидендной политике, которая предусматривает выплату 1,19 рубля на акцию, в 2020 году. Об этом на общем собрании акционеров корпорации заявил основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков.

"Мы точно собираемся восстановить дивидендную политику в том виде, в котором она была. Я, честно говоря, хочу это сделать в следующем году", - сказал он.

Ранее акционеры АФК "Система" приняли решение направить на дивиденды за 2018 год нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1,06 млрд рублей, или 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию, отступив от утвержденной дивидендной политики. В компании связывают это решение с целью сократить долг АФК "Система".

Снижение долговой нагрузки

АФК "Система" планирует снизить долговую нагрузку корпорации на 70 млрд рублей в 2019 году.

"В этом году все-таки постараться снизить долговую нагрузку на те 70 млрд [рублей], на которые мы хотим снизить, чтобы попасть в комфортную зону и в этой зоне дальше развиваться", - сказал Евтушенков.

По итогам первого квартала 2019 года финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК составили 231,5 млрд рублей, корпорация планирует сосредоточиться на сокращении этого показателя. Согласно материалам компании, стратегическая цель АФК заключается в сокращении долга до 140-150 млрд рублей. Сроки достижения данного показателя не раскрываются.