Основной бенефициар "Системы" Евтушенков назвал задержание Кочаряна политическим процессом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщил, что считает задержание экс-президента Армении Роберта Кочаряна политическим процессом. Об этом он сказал в субботу на общем собрании акционеров корпорации.

В субботу акционеры АФК "Система" избрали новый состав совета директоров, куда, в том числе, вошел экс-президент Армении Роберт Кочарян, который 25 июня был взят под стражу по решению Апелляционного суда Армении.

"Вы знаете, что много лет у нас бессменным членом совета директоров и независимым был Роберт Кочарян, бывший президент Армении. Сегодня, как вы знаете, он опять заключен под стражу, и мы посчитали, учитывая, что нет, во-первых, обвинения, и, во-вторых, процесс явно политический, мы посчитали необходимым включить его в новый состав совета директоров. Тем более, что он дал согласие, когда был промежуток на свободе. Потому что считаем, что это правильно, поэтому я информирую вас о том, что такое решение было принято", - сказал он.

25 июня сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна. Во вторник Апелляционный суд Армении постановил удовлетворить жалобу Генпрокуратуры на решение суда общей юрисдикции, вернув Кочаряна под стражу и отправив уголовное дело в суд на новое следствие. Сразу после оглашения решения суда сотрудникам полиции было предписано направиться к месту пребывания Кочаряна и взять его под арест.