Ущерб от паводка дорогам Иркутской области оценивается примерно в 800 млн рублей

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Предварительный ущерб, нанесенный паводками автомобильным дорогам Иркутской области, оценивается в 800 млн рублей, говорится в субботу в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"После того, как паводок спадет, будет полностью просчитан ущерб. Сейчас мы предполагаем, что это около 800 млн рублей", - цитируют в сообщении заместителя министра, строительства, дорожного хозяйства региона Евгения Липатова.

Сообщается, что в области началось восстановление автомобильных дорог регионального значения - там, где условия уже позволяют работать дорожникам. Это семь участков, которые находятся в Черемховском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском районах. Дорожники устраняют размывы и засоры, восстанавливают движение хотя бы по одной половине проезжей части. В Нижнеудинском районе начато восстановление моста через реку Куйт.

В ряде населенных пунктов Куйтунского, Зиминского и Тайшетского районов продолжает увеличиваться количество затопленных дорог.

По информации пресс-службы, транспортное сообщение между населенными пунктами остановлено в пяти районах Иркутской области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском. Затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 км, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. В городе Тулун затоплено шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

В 31 населенном пункте Иркутской области подтоплены 3735 жилых домов с населением 9063 человека, среди которых более 2000 детей. В воде оказались 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплено 17 участков автомобильных дорог. Паводки в регионе начались из-за проливных дождей.