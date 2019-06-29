Россия и Саудовская Аравия создадут экономический совет для реализации совместных проектов

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия планируют создать экономический совет, который объединит крупнейших бизнесменов двух стран. Это позволит увеличить инвестиции в совместные проекты, сообщил в субботу глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"В рамках планируемого визита [президента РФ Владимира Путина] в Саудовскую Аравию планируются новые сделки для институций как в России, так и на территории Саудовской Аравии. В том числе планируется создание экономического совета между Россией и Саудовской Аравией, который будет объединять крупнейших бизнесменов с российской стороны, с саудовской стороны. Он будет создан в кратчайшее время", - сказал Дмитриев. По его словам, эта структура будет создана для того, чтобы увеличить инвестиции в совместные проекты, в нее войдут главы крупнейших компаний двух стран.

Глава РФПИ также сообщил, что в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита "двадцатки" они обсудили много совместных проектов, в том числе инвестиционных. По его данным, Саудовская Аравия вместе с РФПИ проинвестировала в Россию $3,9 млрд.

Как ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, он планирует посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью, однако подготовка еще идет, о деталях визита говорить пока рано.