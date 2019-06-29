Министры финансов России и США провели короткую встречу на саммите G20

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Глава американского Минфина Стивен Мнучин и первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов провели короткую встречу "на ногах" на полях саммита Группы двадцати. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Сергей Сторчак.

"У них был контакт три минуты, Мнучин и Антон Германович [Силуанов] встречались "на ногах" по итогам беседы двух президентов (президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - прим. ТАСС)", - сказал Сторчак.

В мае Мнучин сообщил, что проводил с Силуановым переговоры о ситуации в Венесуэле. Он не уточнил, когда и где проходили переговоры.

Переговоры Мнучина и Силуанова также проходили на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в апреле 2018 года, впервые с 2014 года. Основной темой их встречи в Вашингтоне были введенные Западом ограничения в отношении России.