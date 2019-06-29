Минтранс: за перевес большегрузного транспорта будут лишать прав и конфисковывать машину

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Управление большегрузным транспортом, масса которого превышает допустимую, что приводит к порче дорожного покрытия, будет грозить водителям лишением прав с конфискацией автомобиля. Об этом сообщил в субботу министр транспорта РФ Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

По его словам, в рамках заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, было принято решение ввести жесткие меры в отношении нарушителей. "Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза", - сказал он.

По итогам заседания Дитрих отмечал эффективность нового формата расширенного заседания президиума Госсовета, который представлял объединенное обсуждение всех руководителей субъектов с участием экспертов и ведомств.

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" 13 июня обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением предусмотреть возможность взыскания ущерба за порчу инфраструктуры из-за превышения допустимого веса партий перевозимой сельхозпродукции как с транспортных компаний, так и с собственников груза.