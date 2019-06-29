Аль-Фалех: продление сделки ОПЕК+ обеспечит баланс на нефтяном рынке

ТАСС, 29 июня. Продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти сбалансирует ситуацию на рынке энергоносителей, так как приведет к сокращению мировых запасов углеводородного сырья. Об этом министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех написал в субботу на своей странице в Twitter.

"На двусторонней встрече на полях саммита [G20 в Осаке] российский президент Владимир Путин договорился с его высочеством наследным принцем [Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом] продлить текущее соглашение по сокращению добычи странами ОПЕК+ с июля 2019 года. Это приведет к снижению мировых запасов и, таким образом, к балансу на рынках и восстановлению уровня капиталовложений для обеспечения будущих поставок энергии", - написал аль-Фалех.

Как указал министр, "это соглашение подтверждает, что саудовско-российское партнерство открывает путь к обеспечению интересов производителей и потребителей и к поддержке роста мировой экономики".

Как ранее сообщил президент Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20, Россия и Саудовская Аравия договорились выступать за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок 6 или 9 месяцев.

Министр энергетики Александр Новак в субботу заявил журналистам, что готовность России и Саудовской Аравии продлить сокращение добычи в рамках ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности для рынка нефти в условиях глобальной неопределенности.

Страны ОПЕК+ с апреля текущего года обсуждают политику по добыче на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.