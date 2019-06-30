Сбербанк: все одобрения от банковских регуляторов на продажу Denizbank получены

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов, необходимые для продажи турецкой "дочки" Сбербанка банку Emirates NBD Bank получены. Об этом сообщается в воскресенье в пресс-релизе Сбербанка.

"На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены", - говорится в пресс-релизе.