В США заявили, что ждут от Китая начала масштабных закупок американской агропродукции

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. США рассчитывают на то, что Китай после возобновления торговых переговоров приступит к крупным закупкам американской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

"Мы ожидаем, что китайцы, когда переговоры будут идти, начнут масштабный импорт американской сельскохозяйственной продукции и услуг", - отметил он, говоря о результатах встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на прошедшем в Осаке саммите G20.

Кудлоу подчеркнул значимость достигнутой договоренности о возобновлении торговых переговоров США и Китая. "Не было никаких обещаний, ни финальной сделки, ни графика [предстоящих консультаций]. Я хотел бы лишний раз напомнить, что, как заявил президент [Трамп], главное - это качество сделки, нет смысла спешить или формировать [обязательный к исполнению] график. Главное состоит в том, что переговоры будут возобновлены, а [американские] пошлины отменяться не будут", - отметил глава Национального экономического совета Белого дома.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд таких консультаций проходил в первой половине мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая США ввели дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.

В субботу президент США на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите Группы двадцати в японском городе Осака заявил, что Вашингтон пока не намерен вводить новые пошлины на китайские товары, а Пекин планирует расширить импорт сельхозпродукции из США.