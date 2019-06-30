Министр энергетики ОАЭ: ОПЕК не будет обсуждать на заседаниях атаки на нефтяные танкеры

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. В повестку предстоящих заседаний ОПЕК не будут включены вопросы нападения на нефтяные танкеры. Об этом сообщил журналистам министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в воскресенье вечером накануне заседания ОПЕК, запланированного на понедельник.

"ОПЕК - не политическая организация. Любые угрозы для нефтяных танкеров в любой точке мира - это угроза для всех нас. И я думаю, что страны ОПЕК и другие страны заинтересованы в безопасной транспортировке нефти по всем маршрутам", - сказал Мазруи.

"Но мы приехали сюда не как политики, мы приехали сюда обсуждать решение, которое сбалансирует рынок нефти - стоит ли продлять сделку, на сколько. Это, я думаю, будет обсуждаться на предстоящей встрече", - добавил он.

Страны ОПЕК+ с апреля текущего года обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие. Но из-за неопределенности и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто.

Как сообщалось ранее, в конце июня два танкера, принадлежащих ОАЭ, в Оманском заливе подверглись нападению. Ситуация в регионе после этого осложнилась. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания, ОАЭ и Саудовская Аравия. В свою очередь Тегеран эти обвинения отверг. Цены на нефть после инцидентов выросли.