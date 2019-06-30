ОПЕК: срок продления Венского соглашения о сокращении добычи определится в понедельник

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Срок, на который страны ОПЕК+ продлят соглашение о сокращении добычи, будь это шесть или девять месяцев, определится в понедельник, когда вопрос будут обсуждать страны ОПЕК. Об этом сообщил журналистам генсек организации Мухаммед Баркиндо.

"Срок еще обсуждается. Я думаю, что завтра, когда решение будет принимать ОПЕК, срок определится", - сказал он.

1-2 июля в Вене пройдут министерские встречи стран Венского соглашения, согласно которому они сокращают добычу на 1,2 млн б/с в первом полугодии 2019 года. На повестке стоит вопрос о продлении действия договоренностей на 6 или 9 месяцев после июня, когда их действие истекает. Исход встречи почти определился на саммите G20 в Осаке, где президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что обе страны поддерживают продление сделки на срок от 6 до 9 месяцев.

В понедельник решение будут принимать страны ОПЕК, во вторник к ним присоединятся страны "не ОПЕК".