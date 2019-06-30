ЦБ: пользователи системы быстрых платежей перевели почти 9 млрд рублей за полгода

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Система быстрых платежей (СБП) активно используется, за полгода через нее переведено почти 9 млрд рублей, сообщила в воскресенье директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Если говорить об абсолютных цифрах, за несколько месяцев работы, полгода получается, в системе переведено почти 9 млрд рублей - это общая сумма переводов, и порядка 1 млн по количеству этих операций, - сказала Бакина. - Средний чек - 9 тыс. рублей. Мы видим, что и в выходные идут операции, и в будни, перед какими-то длинными выходными".

Представитель ЦБ РФ отметила, что СБП используется все активнее, люди постепенно к ней привыкают.

О системе

Банк России в конце февраля запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона.

Сейчас к СБП подключены банк "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Qiwi банк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".

В сентябре 2019 года в СБП планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает, что на начало 2020 года к системе подключатся более 250 кредитных организаций. Пока заявки на подключение подали 114 банков.

Сбербанк, который доминирует на рынке переводов с карты на карту, пока не входит в их число. Однако ЦБ рассчитывает, что системно значимые банки подключатся к СБП до 1 сентября.