СМИ: Япония до конца 2019 года планирует выловить 227 китов в коммерческих целях

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Япония, которая 30 июня вышла из Международной комиссии по промыслу китов (IWC), до конца этого года планирует в коммерческих целях выловить 227 китов. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Промысел японских рыбаков будет вестись в территориальных водах страны и ее исключительной экономической зоне, но не в водах Антарктиды.

Правительство Японии объявило о выходе из IWC в декабре 2018 года, за что подверглась критике со стороны ряда государств, включая Австралию. Тогда в Токио подчеркнули, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел. Кроме того, в правительстве отметили, что употребление китов в пищу и использование получаемых из них продуктов является частью культуры и жизни японцев с давних времен.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить китобойную программу, поскольку, как было заявлено, она проводится не с научными, а коммерческими целями. Правительство Японии в ответ уведомило, что сокращает число забиваемых китов на две трети, однако будет продолжать промысел. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио в ответ намекнул, что может выйти из этой организации.

В 1982 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов, однако затем она частично возобновила промысел, мотивируя решение необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими. Мясо убитых животных при этом продается в японские рестораны и супермаркеты, что дает основания противникам промысла китов сомневаться в научном характере этой деятельности. В то же время его потребление резко упало. В 60-х годах прошлого века в Японии ежегодно продавали около 200 тыс. тонн китового мяса, а сейчас его потребление сократилось до 5 тыс. тонн в год.