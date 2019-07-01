Bloomberg: Mitsui ведет переговоры с Mitsubishi об участии последней в "Арктик СПГ - 2"

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi ведут в настоящее время переговоры о присоединении последней к проекту по строительству завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2". Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в Осаке было объявлено о том, что "Новатэк" продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", они станут четвертым акционером проекта. Ранее в 2019 году японские СМИ сообщали, что Mitsubishi также может присоединиться к проекту "Арктик СПГ - 2". На момент публикации факт соответствующих переговоров между Mitsui и Mitsubishi подтвердить в японских компаниях не удалось.

"Арктик СПГ - 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода на базе Гыданских месторождений намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн тонн СПГ в год.