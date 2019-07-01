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Колебания курса рубля

Курс доллара снизился до 62,93 рубля

Курс евро составил 71,31 рубля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 62,93 рубля.

Курс евро опустился на 47 копеек и составил 71,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,88%, до уровня в 2790,21 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,68% и составил 1389,90 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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