"Транснефть" выплатит дивиденды за 2018 год в общем объеме 77,6 млрд рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Транснефть" направит на выплату дивидендов по результатам 2018 года в общей сложности 77,61 млрд рублей. Такое решение 30 июня утвердило Росимущество, контролирующее 100% голосующих акций компании, следует из материалов "Транснефти".

Размер дивидендов на одну обыкновенную или привилегированную акцию составит 10 705,95 рубля. Всего на выплату дивидендов по обыкновенным акциям будет направлено 60,96 млрд рублей, на выплаты по "префам" - 16,64 млрд рублей. Из чистой прибыли за 2018 год на дивиденды будет направлено 10,11 млрд рублей, из нераспределенной прибыли прошлых лет - 67,5 млрд рублей.

Реестр на получение дивидендов закроется на 20-й день с даты принятия решения о выплате, отмечается в сообщении.

Дивиденды "Транснефти" за 2017 год составили 54,9 млрд рублей. Размер дивиденда на одну привилегированную и обыкновенную акцию равнялся 7 578,27 рубля.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за 2018 год выросла по сравнению с показателем предыдущего года на 17,5%, до 225,41 млрд рублей.