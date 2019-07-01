Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал переговоры о продлении сделки на срок от 6 до 9 месяцев

ВЕНА, 1 июля. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ под председательством министра энергетики России Александра Новака и его саудовского коллеги Халеда аль-Фалеха начал заседание в Вене, по итогам которого может вынести рекомендацию о дальнейшей реализации сделки, передает корреспондент ТАСС из здания секретариата ОПЕК.

Заседание комитета, в состав которого входят только восемь стран из тех, кто участвует в соглашении о сокращении добычи, началось без вступительных речей и открытой для прессы части.

"Они хотят закончить как можно скорее", - объяснил журналистам закрытость встречи представитель секретариата. Министры должны закончить обсуждение до 14 часов по местному времени, когда по графику должна начаться министерская конференция стран ОПЕК. Страны "не ОПЕК", в том числе Россия, присоединятся к переговорам во вторник, 2 июля.

В повестке комитета рассмотреть доклад технического комитета ОПЕК+ о сценариях развития рынка нефти, а также подвести итоги исполнения Венского соглашения о сокращении добычи. Как сообщал ранее источник ТАСС, по итогам мая сделка выполнена на 163% от плана. Таким образом, ОПЕК+ сократили добычу на 2 млн баррелей в сутки вместо запланированных 1,2 млн баррелей.

Кроме того, комитет обладает рекомендательными функциями и может по итогам встречи вынести предложение относительно параметров продления сделки.

После того, как президент России Владимир Путин заявил в Осаке, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление договоренностей на срок от шести до девяти месяцев в тех же параметрах, исход встречи стран ОПЕК+ почти ясен. Ряд министров в Вене уже заявили в общении с прессой, что присоединяются к позиции Москвы и Эр-Рияда.

Источники ТАСС в делегациях говорили, что наиболее обсуждаемым вариантом является продление на девять месяцев, то есть до апреля 2020 года.

Единственным критиком происходящего в ОПЕК+ выступает Иран, который осуждает доминирование тандема России и Саудовской Аравии в альянсе. Из-за этого ОПЕК как организация умирает, сказал журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.