Сбербанк назвал лидеров среди российских регионов по числу открытых счетов эскроу

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Лидерами среди российских регионов по количеству открытых счетов эскроу стали Ленинградская, Челябинская и Новосибирская области, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"В Сбербанке с апреля 2018 года открыто более 3 тыс. счетов эскроу, причем порядка 100 из них уже раскрыто, то есть по ним застройщики уже выполнили свои обязательства перед дольщиками и получили средства. Если говорить в денежном измерении, то по счетам эскроу уже привлечено порядка 7 млрд рублей, в том числе 200 млн рублей - по раскрытым. В региональном разрезе по количеству открытых счетов лидируют Ленинградская, Челябинская и Новосибирская области", - сказал Попов.

По его словам, с апреля 2018 года Сбербанком одобрено более 250 сделок проектного финансирования на сумму около 300 млрд рублей - это около 5 млн кв. м жилья. "В лидерах по одобренным сделкам - Свердловская, Челябинская и Тюменская области", - отметил Попов.

Он также сообщил, что Сбербанк в числе других участников рынка планирует направить ряд предложений в Государственную думу и Минстрой для усовершенствования законодательства в части долевого строительства.

"Важно, что принятым законопроектом уже частично урегулирован вопрос межевания земельного участка. В новых поправках, например, при межевании земельного участка не требуется согласие дольщиков и банка, если иное не предусмотрено договором. При наличии градостроительного плана и разрешения на строительство больше не нужно получать градостроительные планы образованных или измененных земель: при прохождении процедур используется план исходного участка. По нашей экспертной оценке, это сократит срок межевания на один месяц", - отметил он.