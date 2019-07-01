Новак и Зангане проведут двустороннюю встречу в рамках переговоров ОПЕК+ в Вене

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак проведет встречу со своим иранским коллегой, министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане в понедельник в Вене перед заседанием ОПЕК. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Минэнерго РФ.

"Встретится с Зангане", - сказал он, не уточнив сути переговоров.

Утром в понедельник Зангане резко высказался о доминировании России и Саудовской Аравии в альянсе, заявив, что ОПЕК как организация умирает из-за этого. При этом Зангане поддержал продление договоренностей о сокращении добычи. Зангане также сказал, что Иран не станет выходить из ОПЕК.

1-2 июля в Вене пройдут министерские встречи стран Венского соглашения, согласно которому они сокращают добычу на 1,2 млн б/с в первом полугодии 2019 года. На повестке встреч стоит вопрос о продлении действия договоренностей на 6 или 9 месяцев после июня, когда их действие истекает. Исход встречи почти определился на саммите G20 в Осаке, где президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что обе страны поддерживают продление сделки на срок от 6 до 9 месяцев. В понедельник решение будут принимать страны ОПЕК, во вторник к ним присоединятся страны "не ОПЕК".