Новак: входящие в мониторинговый комитет страны рекомендовали продлить сделку ОПЕК+

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Все страны, входящие в состав мониторингового комитета ОПЕК+, согласились продлить сокращение добычи на девять месяцев при сохранении действующих квот на добычу и рекомендовали соответствующее решение. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Александр Новак.

"Только закончилось заседание мониторингового комитета, который рассматривал итоги исполнения соглашения за первое полугодие, а также рассмотрел предложение по продолжению кооперации на следующий период. Все страны консенсусно поддержали, кто участвовал, - представители мониторингового комитета, а также другие министры. Все поддержали предложение общее о продлении на девять месяцев тех параметров, которые были заключены в декабре прошлого года", - сообщил он и добавил, что соответствующая рекомендация была одобрена JMMC.

Новак заметил, что квоту на добычу нефти страны ОПЕК+ менять не планируют. "Квоты будут сохранены, тот же объем, который был и действовал в первом полугодии", - сказал министр. По его словам, Иран поддержал эти решения.

Новак подчеркнул, что вопрос продления сделки ОПЕК+ на срок более девяти месяцев не обсуждается. "Таких предложений не было. Рассматривали на шесть [месяцев] или на девять [месяцев]. Общее мнение было, что надо брать зимний период и лучше продлевать сразу на зиму", - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли продление сделки больше, чем на девять месяцев.

Министр также отметил, что окончательное решение будет принято на заседании ОПЕК и ОПЕК+, которое состоится 1 и 2 июля.

Поддержка Ирана

Иран поддерживает рекомендацию мониторингового комитета ОПЕК+ продлить соглашение по сокращению добычи нефти, сообщил Новак. "У меня только что состоялась встреча с господином Зангане [министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане], он подтвердил, что они [Иран] поддерживают [продление сделки]. У них то же мнение - что нужно продлевать действие соглашения, поэтому, думаю, что это общее мнение", - сказал Новак.

Сам Зангане заявил журналистам, что Иран не будет возражать против продления договоренностей о сокращении добычи в рамках кооперации ОПЕК и стран "не ОПЕК", но считает, что картель умирает из-за того, что мандат решений в альянсе фактически перешел в руки Москвы и Эр-Рияда.

Сокращение добычи в мае

Страны ОПЕК+ сократили добычу нефти в мае на 1,95 млн баррелей в сутки (б/с) к уровню октября 2018 года, перевыполнив условия сделки по снижению объемов добычи на 750 тыс. б/с, сообщил Новак. "Перевыполнение есть примерно на 750 тыс. баррелей в этом году, особенно что касается мая, - сказал он. - Общее выполнение составляет 1 млн 950 тыс. баррелей в сутки. Это без Ирана, Венесуэлы и Ливии".

Ранее источник ТАСС сообщил, что страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его условия в мае 2019 года на 163% против 168% в апреле. При этом страны ОПЕК выполнили соглашение о сокращении добычи на 144%, а страны "не ОПЕК" - на 204%, добавил он.

Страны ОПЕК+ с апреля 2019 года обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие. Но из-за неопределенности и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Действие сделки о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, завершилось 30 июня.

Добыча России

Сокращение добычи нефти Россией в июне составило 278,5 тыс. баррелей в сутки, сообщил Новак. "278,5 тыс. баррелей в сутки, в среднем по месяцу. Это на 50 тыс. больше чем по соглашению", - сказал он.

Новак добавил, что Министерство энергетики не ожидает снижения инвестиционных программ российских нефтяных компаний в случае продления сделки ОПЕК+. "Я уверен, что и в 2019 году инвестиции будут на уровне 2018 года. Даже для поддержания текущего уровня добычи реализуется большая инвестиционная программа", - сказал он.

Сделка ОПЕК+

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Ирак, ОАЭ, Алжир и Казахстан.

1-2 июля в Вене пройдут министерские встречи стран Венского соглашения, согласно которому они сокращают добычу на 1,2 млн б/с в первом полугодии 2019 года. На повестке встреч стоит вопрос о продлении действия договоренностей на шесть или девять месяцев после июня, когда их действие истекает. Исход встречи почти определился на саммите G20 в Осаке, где президент России Владимир Путин по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что обе страны поддерживают продление сделки на срок от шести до девяти месяцев. В понедельник решение будут принимать страны ОПЕК, во вторник к ним присоединятся страны "не ОПЕК".