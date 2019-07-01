Более 330 км дорог отремонтируют в 2019 году по нацпроекту в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют до конца 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировать более 330 км автомобильных дорог. Для этого из федерального и регионального бюджета направят 4,5 млрд рублей, сообщил в понедельник на совещании у губернатора Воронежской области Александра Гусева руководитель регионального департамента дорожной деятельности Максим Оськин.

"Из федерального бюджета для Воронежской области в рамках нацпроекта на 2019 год выделено 1,2 млрд рублей, в областном бюджете предусмотрено 3,3 млрд рублей. Заключено семь государственных контрактов на выполнение ремонтных работ региональных автомобильных дорог в районах области на 3,2 млрд рублей - это 38 объектов общей протяженностью 306 км, а также один муниципальный контракт по ремонту дорог уличной сети в Воронеже на 500 млн рублей - это 23 объекта общей протяженностью 25 км", - сказал Оськин.

По его данным, заключен контракт на благоустройство 25 тротуаров на 94 млн рублей и определены подрядчики для обустройства 41 пешеходного перехода возле школ и социальных учреждений, а также на 26 линий электроосвещения вдоль региональных дорог в городах и селах региона. "В рамках регионального проекта в 2019 году предусмотрено 400 млн рублей на приобретение, замену и модернизацию средств фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения", - добавил руководитель департамента дорожной деятельности региона.

"К концу года уровень нормативного состояния автомобильных дорог в Воронежской области вырастет до 68,9%, а по агломерации - до 64,7% с 60,8% в настоящий момент", - отметил Оськин.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.