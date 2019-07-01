Азербайджан поддерживает продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Азербайджан поддерживает продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов, выступая на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.

"Есть необходимость в продлении срока сделки по сокращению добычи нефти с продолжением мер регулирования", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

Шахбазов подчеркнул, что в результате перевыполнения обязательств по "Декларации о сотрудничестве", принятой в декабре прошлого года, было предотвращено резкое падение цен на нефть, а также была сформирована ценовая маржа, которая отвечает интересам как производителей, так и потребителей.

"Однако, начиная с конца мая, мы вновь наблюдаем тенденцию к снижению цен на нефть. Несмотря на прогнозы по росту глобального спроса на нефть в 1 млн 140 тыс. баррелей (в сутки - прим. ТАСС) в этом году по сравнению с прошлым годом, на рынке наблюдается большой объем поставки нефти. Запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) продолжают расти. Ожидается, что предложение на глобальном рынке нефти в ближайшие годы также превысит спрос", - сказал он.

Глава Минэнерго отметил, что Азербайджан в мае и июне полностью выполнил обязательства по сокращению ежесуточной добычи нефти на 20 тыс. баррелей. По его словам, "за шесть месяцев действия соглашения средняя ежедневная добыча нефти была выполнена на 125%".

"Министр энергетики отметил, что Азербайджан поддерживает предложение о продлении срока соглашения", - говорится в сообщении Минэнерго.