В Омане заявили, что ОПЕК+ может оценить первые итоги продления сокращения добычи в ноябре

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Первые итоги возможного решения ОПЕК+ о продлении сделки по снижению объемов добычи нефти могут быть оценены уже в ноябре. Об этом сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

"Мы встречаемся каждые три месяца, поэтому у нас есть возможность в ноябре вновь посмотреть (на влияние сделки на рынок - прим. ТАСС), я думаю, в ноябре мы будем встречаться вновь. И к тому времени мы точно будем понимать, к чему она привела", - сказал он.

"Ноябрь будет серединой действия нашего соглашения о продлении сделки на девять месяцев. В ноябре мы увидим поведение рынка, я уверен, что информация, которую мы получим к тому времени, покажет, что мы приняли правильное решение", - заметил ар-Румхи.

Он сказал, что, по его данным, основная часть министров, присутствовавших на мониторинговом комитете в понедельник, высказались за продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев и выразил уверенность, что соответствующее решение будет поддержано остальными министрами ОПЕК+.

"Я действительно не знаю, но многие участники министерского мониторингового комитета, практически все, сегодня поддержали продление сделки на девять месяцев. Я буду очень расстроен, если к концу завтрашнего дня продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев не будет поддержано всеми", - отметил министр.