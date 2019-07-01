"Аэрофлот" признали самой пунктуальной авиакомпанией Европы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - признан лучшей авиакомпанией Европы по пунктуальности выполнения рейсов и соблюдению графика полетов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе перевозчика, отметив, что высокую оценку дало британское аналитическое агентство OAG.

"Авиакомпания стала единственной в стране и крупнейшей в Европе по объему перевозок, удостоенной максимального балла", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что OAG составляет рейтинг лучших авиаперевозчиков, основываясь на актуальных данных по пунктуальности за год. При этом, как пояснили в пресс-службе, только 10% участников программы On-Time Performance Star Ratings удостаиваются наивысшей оценки "пять звезд". "По итогам ранжирования "Аэрофлот" опередил крупнейших глобальных конкурентов, таких как: Qantas, Delta Air Lines, Singapore Airlines, Qatar Airways, KLM, которым присужден рейтинг "четыре звезды", - отметил представитель перевозчика.

Он также подчеркнул, что новые данные OAG подтверждают, что "Аэрофлот" не только вернулся в число самых пунктуальных авиакомпаний в мире, но и прочно удерживает позиции в этой категории. "По итогам 2018 года британское авиационное издание FlightGlobal признало Аэрофлот пятым в мире и вторым в Европе по пунктуальности полетов", - напомнили в пресс-службе.

По словам генерального директора компании Виталия Савельева, "Аэрофлот" прилагает все усилия для того, чтобы путешествие пассажиров прошло максимально комфортно и пунктуально. "Самый полный учет потребностей, внимание к деталям на всех этапах обслуживания - наш приоритет при оказании услуг", - сказал он.

В свою очередь, в пресс-службе пояснили, что в минувшем году перевозчиком был предпринят ряд мер, которые помогли существенно повысить пунктуальность рейсов. Среди них строгое выполнение правил посадки на рейс и требований, касающихся перевозки багажа. "В планах - нововведения на основе самых современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое существенно облегчит и ускорит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту", - напомнил собеседник агентства.