{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Блокчейн-технологию для оптимизации энергопотребления протестируют в Австралии

Новая платформа позволит объединить домашние бытовые приборы в единую сеть, регулирующую потребление электроэнергии

ТАСС, 1 июля. Провайдер электроэнергии из Австралии EnergyAustralia заключил соглашение с технологической компанией RedGrid для проведения пилотной программы по тестированию алгоритмов машинного обучения, прогнозирующих периоды пикового энергопотребления. Об этом сообщает издание Australian Financial Review.

В основе решения, предложенного RedGrid, лежит технология распределенного реестра, аналогичная блокчейн. Новая платформа позволит объединить множество домашних бытовых приборов в единую сеть, регулирующую потребление электроэнергии. В случаях пикового потребления система сможет перенаправлять энергию неиспользуемых устройств тем приборам, которым она в данный момент необходима независимо от их географического расположения.

Разработка RedGrid уже была частично опробована в двух торговых центрах Мельбурна, позволив арендодателям снизить потери энергии в ситуациях, когда устройства оставляют подключенными в сети без необходимости. Долгосрочная цель компании - перейти к "интернету энергии" к 2021 году, когда транзакции по перенаправлению энергии между узлами сети будут проходить каждые 5 минут.

Теги
Австралия
Кабмин предлагает выделить 760 млн рублей на субсидирование станкостроения
Речь идет о субсидиях, предоставляемых в 2020-2022 годах, говорится в пояснительной записке к проекту соответствующего постановления
Читать полностью