Эксперты оценили влияние запрета полетов из России на экономический рост Грузии

ТАСС, 1 июля. Запрет России на полеты в Грузию может повлиять на экономический рост этой страны, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. 22 июня Минтранс РФ объявил, что с этого же дня будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тыс. поездок в республику.

"Приостановка полетов в первую очередь скажется на экономическом росте, так как приведет к сокращению доходов, которые Грузия получает за счет туризма", - говорится в сообщении агентства.

По данным Fitch Ratings, вклад туризма в ВВП Грузии составляет около 7,5%. В частности, развитие туризма способствовало сокращению дефицита платежного баланса страны. Сокращение доходов от приезжающих из России туристов, которые в 2014-2018 гг. увеличились более чем втрое и составляли 4,9% от ВВП, может нивелировать эти достижения, добавляют аналитики.

На долю российских туристов в 2018 году пришлось 20,9% от общего турпотока Грузии, отмечает агентство. Однако сокращение количества российских граждан, приезжающих в страну, может быть частично компенсировано увеличением посетителей из других стран, добавили в Fitch Ratings.

"Россия не является основным источником прямых иностранных инвестиций (ПИИ), на ее долю приходится 5% от общего объема ПИИ Грузии в 2018 году. Тем не менее, снижение притока туризма в сочетании с возможным более низким ПИИ представляют риск для наших прогнозов роста ВВП страны. В частности, сейчас он оценивается на уровне 4,6% в 2019 году и 4,7% в 2020 году", - сообщили в агентстве.