Эксперимент по маркировке молочной продукции пройдет с 15 июля по 29 февраля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. Об этом говорится в постановлении правительства.

В июле 2018 года был опубликован проект постановления кабмина, согласно которому эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен был пройти в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, однако затем сроки эксперимента были перенесены.

"Принято решение с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года провести эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции средствами идентификации. Цель эксперимента - апробация механизма маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации для противодействия ее незаконному ввозу, производству и обороту", - отмечается в документе.

В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания.

Обеспечивать проведение эксперимента уполномочены Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ.

Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Согласно опубликованному документу, маркировать планируется молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.

Эксперименты по маркировке товаров в РФ

В России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.