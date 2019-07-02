Ученые из Дании разработали глобальную модель выработки солнечной энергии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Группа ученых из Орхусского университета в Дании создала комплексную модель, прогнозирующую объем выработки солнечной энергии на местном, региональном и глобальном уровнях. Об этом сообщает издание Science Daily ("Сайенс дейли").

В процессе разработки были использованы исторические данные, отражающие уровень солнечной радиации на глобальном уровне, а также погодные характеристики и показатели солнечных батарей в Европе за 38 лет. В итоге была получена модель высокой точности, прогнозирующая объем выработки солнечной энергии в зависимости от местоположения и используемых солнечных батарей.

Отличительная характеристика новой модели состоит в том, что она может функционировать в различных масштабах, оценивая выработку солнечной энергии не только на уровне отдельной установки, но и на уровне региона, страны или континента.

Ожидается, что благодаря модели можно будет оптимизировать процесс планирования выработки электроэнергии, причем все используемые данные будут доступны через открытую лицензию.