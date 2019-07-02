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Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерновых в 2019 году в объеме 118 млн т

К 2024 году ведомство планирует достичь сбора 141 млн т зерновых и зернобобовых культур

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерновых в России в 2019 году в объеме 118 млн т, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании совета по вопросам аграрно-промышленного комплекса (АПК) при Совете Федерации.

"Учитывая прогноз по зерновым, который мы сейчас имеем, - 118 млн т, пока началась только уборка, соответственно, прогноз этот мы сохраняем", - сказала она.

Как отмечается в материалах к заседанию, в перспективе к 2024 году сбор зерновых и зернобобовых культур вырастет до 141 млн т, масличных культур - до 19,5 млн т. Основными субъектами России, в которых планируется производить наибольший объем зерна и маслосемян, являются Южный федеральный округ (33,7 млн т и 9,06 млн т соответственно), Центральный федеральный округ (34,4 млн т и 7,5 млн т соответственно) и Приволжский федеральный округ (31,6 млн т и 7,3 млн т).

К 2024 году планируется увеличить площади под зерновыми и зернобобовыми культурами на 7% по сравнению с 2018 годом, до 49,7 млн га и масличными культурами на 51%, до 18,7 млн т в том числе за счет введения в оборот неиспользуемых земель.

По данным Росстата, в 2018 году российские аграрии собрали 113,25 млн т зерна, в 2017 г. - 135,4 млн т.

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