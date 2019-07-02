Проблемный хлебозавод в Рубцовске намерен сократить около 180 сотрудников

БАРНАУЛ, 2 июля. /ТАСС/. Собственник ОАО "Рубцовский хлебокомбинат" - одного из крупных хлебозаводов в городе Рубцовске Алтайского края - подал уведомление в центр занятости города о высвобождении с 1 сентября 173 сотрудников в связи с закрытием предприятия. По имеющимся у властей данным, предприятие не смогло решить накопившиеся экономические проблемы, сообщил ТАСС начальник департамента администрации губернатора и правительства края по информационной политике Дмитрий Негреев. По данным мэрии Рубцовска, на предприятии около 180 работников, по сути, будут высвобождены все сотрудники комбината.

"Первого июля в центр занятости населения Рубцовска поступили списки высвобождаемых со 2 сентября - в списке 173 человека. Специалисты центра занятости подготовили предложения для их трудоустройства на других предприятиях и в организациях города. Работникам хлебокомбината будут предложены различные варианты трудоустройства и переобучения за счет средств службы занятости. В базе центра занятости на сегодня 1429 вакансий от предприятий Рубцовска", - сказал он.

Руководитель департамента подчеркнул, что комбинат - полностью частное предприятие, его развитием, модернизацией и управлением занимаются собственники и менеджмент завода. Он отметил, что если акционеры приняли решение о его закрытии, продаже или решили предпринять еще какие-то действия, то "это их решение".

"На сколько нам известно, собственники не сумели решить накопившиеся у них экономические проблемы. Правительство края не может заниматься спасением неэффективных частных предприятий и бизнес-проектов. Вместе с тем, власти будут делать все необходимое для того, чтоб жители нашего края, работающие на хлебокомбинате, были социально защищены при сокращении, чтобы их права были соблюдены и, конечно, будем стараться их трудоустроить", - подчеркнул Негреев.

Скопившиеся проблемы хлебозавода

"Рубцовский хлебокомбинат" работает в городе с середины 50-х годов XX века, это одно из старейших подобных предприятий в Рубцовске. По данным властей города, у компании есть кредиторская задолженность, но проблем с выплатами заработной платы не возникало. Как рассказал ТАСС глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман, проблемы копились не один год. По имеющейся у властей информации, главной причиной критического состояния стал несовременный менеджмент, что привело к неконкурентоспособности предприятия. С января 2019 года неоднократно проводились совещания с участием профильных ведомств края, города и собственника, где искали велся поиск решений по спасению комбината.

"Руководство предприятия должного внимания не уделяло вопросам маркетинга, реализации продукции. <…> Было предложено рассмотреть их более детально, проанализировать энергетические затраты, <…> реализовать технические мероприятия для минимизации затратной части, в том числе энергетических вопросов, проработать мероприятия по снижению себестоимости продукции. Этим вопросом на предприятии много лет не занимались", - пояснил Фельдман.

Власти города предлагали рассмотреть аренду свободного муниципального помещения для организации торговли продукцией комбината, рекомендовали начать выпуск новой продукции, создать сайт, делать адресные продажи. Заводу предлагали использовать разные формы кредитования, вплоть до фондов микрозаймов, но на эти меры собственник не пошел. Мэр отметил, что пока власти просчитывают, может ли при закрытии предприятия возникнуть дефицит хлеба в городе. На сегодня в Рубцовске выпуском этой продукции занимаются 10 компаний, и, по словам Фельдмана, можно надеяться, что проблем с поставками хлебобулочной продукции не возникнет.

Хлеб на предприятии все еще выпускают, пока у мэрии нет четкого понимания, когда произойдет полная остановка. Пока, по словам Фельдмана, на заводе намерены еще неделю продолжать работу, но с оговоркой - если будет сырье.

Власти города предлагали зайти на предприятия и инвесторам - взять в аренду имущество, заняться модернизацией. Однако, привлечь сторонних лиц также не удалось. Руководитель предприятия Александр Шевченко отказался комментировать ТАСС сложившуюся на хлебозаводе ситуацию.