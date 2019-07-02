Кабмин освободил более половины регионов от штрафов за несвоевременное освоение субсидий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым освободил целый ряд субъектов РФ от штрафов за несвоевременное освоение субсидий из федерального бюджета. Соответствующий документ, датированный 27 июня, опубликован во вторник на сайте правительства.

В сопроводительной записке отмечается, что "в соответствии с действующими нормативными правовыми актами субъекты Федерации, которые по уважительным причинам не смогли в полной мере выполнить соглашения о предоставлении субсидий, могут быть освобождены от обязанности возвращать в федеральный бюджет часть субсидии".

Подписанным распоряжением утвержден список из 51 региона, попадающего под действие этой нормы в 2019 году. В их числе - Республика Алтай, Адыгея, Башкирия, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Марий Эл, Якутия, Татарстан, Хакасия, Чечня. Штрафов избегут Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Хабаровский края, Забайкалье, Камчатка, Приморье, Сахалин, Ставрополье и Чукотка.

Кроме того, под действие распоряжения попадают Амурская, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская области, а также Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и Еврейская автономная область.