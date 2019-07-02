Генсек ОПЕК: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ на встрече в декабре

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Хартия долгосрочного сотрудничества ОПЕК с "не ОПЕК" открыта для любой нефтедобывающей страны и уже к декабрю к хартии могут присоединиться новые участники. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

"Хартия открыта для всех стран-производителей нефти, и я верю, что к нашей следующей встрече мы сможем увидеть новых членов, которые могут присоединиться к хартии", - сказал он.

Баркиндо отметил, что финансовые взносы для стран, присоединявшихся к хартии ОПЕК+, будут добровольными. Как сообщалось, следующее заседание ОПЕК и ОПЕК+ состоится в начале декабря.

Иран и ОПЕК+

Иран поддержал положения хартии ОПЕК+, сообщил Баркиндо.

"Иран в одной лодке с нами. Иран поддержал положения хартии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что проект хартии вызвал самые длительные дискуссии среди министров ОПЕК на заседании 1 июля. Агентство Shana сообщало, что документ раскритиковал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Сам Зангане утром вторника, покидая секретариат ОПЕК, сообщил, что Иран подписал проект хартии.

Колебания мировых цен

Колебания мировых цен на нефть, отмечавшиеся в последнее время, не имеют под собой оснований и являются спекуляцией, котировки вскоре восстановятся, заявил также Баркиндо.

"Это спекуляция. Фундаментальные факторы очень сильные. Решение [о продлении сделки ОПЕК+ на девять месяцев], принятое вчера и ратифицированное сегодня министрами "не ОПЕК", внушает уверенность в том, что мы на пути к стабильному нефтяному рынку, - сказал он. - То, что мы видели (снижение цен на нефть 1 июля - прим. ТАСС), временно. Рынок вскоре вернется к прошлом курсу".

Как сообщалось, 1 июля цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне (09:00 мск) поднялась на 2,81%, до $66,56 за баррель. По данным на 13:17 мск, цена этого фьючерса снизилась до $66,29 за баррель, а к закрытию биржи Brent подешевела до $65,02 за баррель.

Баркиндо отметил, что решение о продлении сделки ОПЕК+ на девять месяцев с июля, а также одобрение министрами ОПЕК и "не ОПЕК" хартии о долгосрочном сотрудничестве со странами, не входящими в картель, позитивно скажется не только на мировом рынке нефти, но и мировой экономике в целом.

"Стабильность и баланс - это наша цель. И мы уверены, что хартия принесет все это, и это будет лучше для мировой экономики", - сказал Баркиндо.