Ассоциация репортеров Молдавии сообщила об аресте имущества подконтрольных Плахотнюку фирм

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало несколько объектов недвижимости, зарегистрированных на компанию Finpar Invest, подконтрольную бывшему лидеру Демократической партии Молдовы (ДПМ) олигарху Владимиру Плахотнюку. Об этом сообщила во вторник молдавская Ассоциация репортеров (RISE Moldova).

Пресс-секретарь курирующего агентство Национального центра по борьбе с коррупцией Анжела Старински подтвердила ТАСС факт ареста, но не стала комментировать наличие связи между Finpar Invest и Плахотнюком. "Арест наложили на имущество нескольких фирм в связи с расследованием дела о незаконном выводе средств из банковской системы Молдавии", - сказала Старински. По ее словам, вскоре прокуроры выступят с публичным заявлением по этому поводу.

Согласно документам, которые опубликовала ассоциация RISE, среди арестованного имущества гостиница Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанций Publika FM и Muz FM.

Плахотнюк бежал из Молдавии после того, как поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас") сформировали новое парламентское большинство и правительство.