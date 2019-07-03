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Tesla заявила, что доставила заказчикам рекордное число электрокаров

Всего компания доставила покупателям 95 200 автомобилей
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© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Компания Tesla в течение второго квартала 2019 года увеличила до рекордных показателей объемы выпускаемых и доставляемых заказчикам электромобилей. Об этом свидетельствует ее корпоративная отчетность, опубликованная во вторник.

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В общей сложности за трехмесячный период, завершившийся 30 июня, Tesla доставила покупателям 95 200 электрокаров: 17 650 машин Model S и Model X, а также 77 550 автомобилей Model 3.

Это примерно на 50% больше, чем в первом квартале текущего года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в четвертом квартале 2018 года. Тогда компания доставила заказчикам 90 700 электрокаров. Эксперты из компании FactSet прогнозировали, что во втором квартале данный показатель не превысит 91 тыс.

В Tesla констатировали, что за отчетный период компания произвела 87 048 машин: 14 517 Model S и Model X, а также 72 531 Model 3. В заявлении подчеркивается, что это также новый рекорд.

После публикации отчетности акции Tesla на фондовых торгах в США подорожали. Их стоимость увеличилась на 7 процентных пунктов.

 

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