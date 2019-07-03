Во Франции позитивно встретили выдвижение Лагард на пост главы Европейского центробанка

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Французские деловые, политические круги и ведущие издания положительно откликнулись на выдвижение директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка. В соответствии с договоренностью, достигнутой во вторник участниками брюссельского саммита Евросоюза, она должна принять полномочия главы этого ключевого финансового института на предстоящие восемь лет.

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен видит в назначении Кристин Лагард смену парадигмы. "Прежде европейские лидеры стремились назначать на посты в Евросоюзе таких политиков, которые бы не затмевали их, - заметил он в интервью радиостанции Europe-1. - Но на этот раз они пошли на риск". Он назвал это "приятным сюрпризом".

Теперь, по его мнению, новой европейской команде следует "приступить к определению приоритетов Евросоюза и прийти к согласию по поводу будущей политики". Экс-премьер рекомендовал руководству ЕС "определиться в таких вопросах, как социальная сфера, экология, научные исследования, энергетика, оборона".

"Европа была спасена на краю пропасти", - считает газета Le Figaro, напоминая о непреодолимых разногласиях между участниками саммита. Парижское издание подчеркивает, что преодолеть кризис удалось, "впервые назначив женщину на две самых важных должности в Евросоюзе".

Приветствуя выбор Лагард, французские экономические аналитики прогнозируют, что с ее приходом к руководству Центробанком Париж получит новые возможности влиять на европейскую валютную политику, поскольку пост, на который она выдвинута, по своему реальному влиянию, отнюдь не уступает позиции главы Европейской комиссии. "Настоящая власть принадлежит Центральному банку", - сказал журналистам президент "Фонда Робера Шумана" Жан-Доминик Гильяни.

Инициатива Макрона

Согласно источникам, близким к Елисейскому дворцу, на кандидатуре Лагард настоял лично президент республики Эмманюэль Макрон. По его мнению, она весьма успешно справилась с обязанностями в Международном валютном фонде, которым руководит с 2011 года. "Ее работа во главе МВФ свидетельствует о том, что у нее есть все необходимые качества, чтобы справиться с валютной политикой и одновременно вызвать доверие рынков", - считает французский лидер.

Журнал Forbes в минувшем году включил француженку в первую тройку самых влиятельных женщин планеты. До назначения в МВФ Лагард несколько лет возглавляла во Франции Министерство экономики и финансов. Это главное правительственное ведомство, констатируют в деловых кругах, не имело столь компетентного руководителя с тех времен, когда его главой в конце девяностых был Доминик Стросс-Кан.

Газета La Nouvelle République считает назначение Лагард "главным сюрпризом в распределении ключевых ролей в Европейском союзе". "На своем пути ей уже приходилось опровергать сложившиеся стереотипы, - напомнил обозреватель Оливье Пиро. - Ведь именно Лагард довелось стать первой женщиной во главе Министерства экономики и финансов Франции в самый разгар экономического кризиса. Она стала затем первой женщиной на посту директора-распорядителя Международного валютного фонда и, более того, была переизбрана на второй срок".

Ее мандат на этом посту должен был завершиться в 2021 году. Назначение Лагард главой Центрального Европейского банка теперь предстоит подтвердить Европейскому парламенту, который собрался накануне на первую сессию в Страсбурге. Она также должна быть утверждена на посту Советом управляющих банка.