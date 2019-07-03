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Активность в сфере услуг в России сократилась впервые с января 2016 года

Индекс PMI в июне снизился до 49,7 пункта, в то время как в мае составлял 52 пункта
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Деловая активность в российской сфере услуг в июне 2019 года сократилась впервые с января 2016 года, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Об этом свидетельствует динамика индекса деловой активности (PMI), который в июне опустился до отметки в 49,7 пункта против 52 пунктов месяцем ранее.

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"Данные июньского PMI свидетельствуют о частичном сокращении деловой активности в российской сфере услуг. Несмотря на незначительное падение, оно было первым с начала 2016 года", - отмечается в сообщении.

Индекс PMI является одним из важнейших опережающих экономических индикаторов. Значение показателя PMI ниже 50 пунктов указывает на замедление деловой активности, а выше этого уровня - на ее рост.

По данным IHS Markit, сокращение деловой активности было вызвано в основном снижением новых заказов. Заметное изменение спроса со стороны клиентов также вызвало падение деловых ожиданий. Новые экспортные заказы в июне демонстрировали рост девятый месяц подряд.

На фоне ослабления спроса уровень занятости сократился второй месяц подряд, при этом темпы сокращения рабочих мест были максимальными с апреля 2016 года. При этом в июне отмечался высокий темп роста закупочных цен, добавили в агентстве.

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