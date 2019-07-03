Андрей Ванин возглавит дирекцию по развитию экосистемы Сбербанка

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента Сбербанка. Также он возглавит SberX, направление по развитию экосистемы кредитной организации, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

Ранее SberX возглавлял Марк Завадский, который продолжит сотрудничество со Сбербанком в качестве консультанта.

"Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX, дирекции по развитию экосистемы. Андрей будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в экосистеме группы Сбербанк, а также за интеграцию ее банковской и небанковской частей", - говорится в пресс-релизе.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, развитие экосистемы является одним из важнейших приоритетов группы Сбербанк, а SberХ - драйвер развития сервисов экосистемы.

Ванин работает в Сбербанке с 2011 года. С июля 2017 года занимал должность генерального директора дочерней структуры Сбербанка - АО "Деловая среда". В марте 2019 года был назначен на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц.