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Андрей Ванин возглавит дирекцию по развитию экосистемы Сбербанка

Кроме того, он назначен на должность старшего вице-президента банка

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента Сбербанка. Также он возглавит SberX, направление по развитию экосистемы кредитной организации, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

Ранее SberX возглавлял Марк Завадский, который продолжит сотрудничество со Сбербанком в качестве консультанта.

"Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX, дирекции по развитию экосистемы. Андрей будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в экосистеме группы Сбербанк, а также за интеграцию ее банковской и небанковской частей", - говорится в пресс-релизе.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, развитие экосистемы является одним из важнейших приоритетов группы Сбербанк, а SberХ - драйвер развития сервисов экосистемы.

Ванин работает в Сбербанке с 2011 года. С июля 2017 года занимал должность генерального директора дочерней структуры Сбербанка - АО "Деловая среда". В марте 2019 года был назначен на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц.

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