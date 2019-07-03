Минвостокразвития: четыре региона ДФО ежегодно недополучали 13,5 млрд рублей из фонда ОМС

ТАСС, 3 июля. Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ ежегодно недополучали более 13,5 млрд рублей из фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в среду сообщил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в Москве во время итогового заседания коллегии ведомства.

"Мы [Минвостокразвития] смогли доказать, что четыре региона - Якутия, Камчатка, Магадан и Чукотка - недофинансировались из фонда обязательного медицинского страхования. Из-за ограничительного подхода регионы ежегодно недополучали более 13,5 млрд рублей или 24%", - сообщил Козлов.

По словам Козлова, в этом году удалось внести некоторые изменения в бюджетные расходы, благодаря чему регионам уже начали выделять недополученные средства. "Это влияет [в регионах] на кредиторскую задолженность больниц, на выплату заработных плат, наличие лекарств, которые там должны быть", - отметил Козлов.

Ежегодное итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики проходит 3 июля в Москве. На нем обсуждаются итого деятельности министерства за прошедший год и задачи, поставленные на следующий период. Свои доклады, помимо главы ведомства, подготовили руководители институтов развития - Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В мероприятии также принимают участие главы регионов Дальнего Востока, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.