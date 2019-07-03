РВК начинает поиск управляющей компании для фонда поддержки проектов в сфере медицины

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) объявила о начале отбора управляющей компании (товарища) для венчурного фонда, который будет поддерживать высокотехнологичные проекты в сфере фармацевтики и медицины. Фонд создается совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, сообщила в среду пресс-служба РВК.

"РВК объявляет о начале отбора управляющего товарища венчурного фонда в области фармацевтической и медицинской промышленности. Фонд создается совместно с Министерством промышленности и торговли РФ для инвестиций в высокотехнологичные проекты в сфере производства инновационных лекарственных препаратов, медицинских изделий и программного обеспечения", - говорится в сообщении.

Венчурный фонд создается в форме инвестиционного товарищества сроком на 10 лет с инвестиционным периодом в пять лет, его объем должен достичь 4,5 млрд рублей за счет предоставления РВК средств из федерального бюджета с увеличением на эквивалентную часть участия РФ в уставном капитале РВК. Фонд будет поддерживать проекты по созданию новых препаратов и средств доставки лекарственных веществ, разработке новых медицинских изделий и программного обеспечения. Ожидается, что он будет инвестировать в российские и зарубежные проекты ранних стадий - А, В, В+ (первая и вторая фазы клинических испытаний для лекарственных препаратов).

"Фонд задумывался как эффективный механизм, призванный заполнить пробел в производственной цепочке лекарственных препаратов и медизделий от научного исследования до вывода готового продукта на рынок. Для нас важно, чтобы фонд поддержал самые прорывные технологии в области фармацевтической и медицинской промышленности, способные вывести отрасли на качественно новые витки развития", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, которого цитирует пресс-служба РВК.

Заявку на участие в отборе управляющие компании могут подать до 16 августа, решение о выборе победителя будет принято Советом директоров РВК до конца года. В рамках заявки участники конкурса должны будут, в частности, представить свои предложения по инвестиционной стратегии фонда и его финансовой модели, а также предложить к инвестированию перечень проектов. При отборе победителя особое внимание будет уделяться квалификации и опыту представителей компании в области инвестирования в различные сегменты фармацевтического и медицинского рынков. Подробная информация о процедуре отбора размещена на сайте РВК.

"Одна из задач будущего фонда - масштабирование российских инновационных разработок на глобальном рынке и трансфер прорывных технологий в сфере медицины и фармацевтики в Россию. Мы рассчитываем на выбор наиболее релевантной управляющей команды, которая позволит фонду не только обеспечить доходность, но и инициировать глубокие технологические изменения в отечественной медицине", - считает заместитель генерального директора - инвестиционный директор РВК Алексей Басов, чьи слова приводятся в сообщении.

РВК

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд рублей, 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд рублей. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд рублей. Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 202, совокупный объем проинвестированных средств - 17,8 млрд рублей.