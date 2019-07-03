ЕК не стала вводить санкционную процедуру в связи с чрезмерным госдолгом Италии

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия приняла решение на запускать процедуру устранения нарушений в связи с чрезмерным госдолгом Италии, выдвинув Риму набор макроэкономических условий для исправления ситуации. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси в среду на брифинге в Брюсселе.

Он подчеркнул, что "окончательное решение [по санкционной процедуре] Еврокомиссия примет на основании дальнейшего диалога с Римом".

Московиси отметил, что поддержка Италией на саммите Европейского союза во вторник пакетного решения о назначении кандидатов на четыре ключевые поста в руководстве институтов Евросоюза никак не связана с принятым в среду решением ЕК.

"Между этими событиями нет никакой связи. Еврокомиссия действует и принимает все свои решения на основании четких правил", - заявил он.

Московиси объявил, что Еврокомиссия приняла решение на запускать процедуру устранения нарушений в связи с чрезмерным госдолгом Италии, выдвинув Риму набор макроэкономических условий для исправления ситуации. При этом Еврокомиссия оставила возможность запуска процедуры устранения нарушений в будущем.

Саммит ЕС во вторник определил кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии - наиболее важную должность, которая дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия. Лидеры выдвинули и.о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы дипломатии ЕС и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка. Теперь этот пакет назначений должен утвердить Европарламент нового созыва, который собрался во вторник на первую сессию в Страсбурге.