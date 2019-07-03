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Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банках снизилась до 7,27%

Во второй декаде июня этот показатель составлял 7,36%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июня 2019 года снизилась до 7,27%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, в предыдущей декаде месяца ставка находилась на уровне 7,36%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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