Единороссы направят в Минтранс России предложения к новому ГОСТу для светофоров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Активисты партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" направят в Министерство транспорта РФ предложения к новому ГОСТу по установке и эксплуатации светофоров, который может появиться в России к 2020 году. Об этом сообщил координатор партпроекта, зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

"Внедрение новых ГОСТов для светофоров должно снизить количество мест концентрации ДТП, особенно около детских образовательных учреждений. Свои предложения к новому ГОСТу по установке и эксплуатации светофоров мы в ближайшее время направим в Министерство транспорта", - сказал Афонский, слова которого в среду приводит пресс-служба единороссов.

По его словам, в новом ГОСТе надо прописать, что каждый пешеходный переход перед школой должен быть оборудован светофором. "Место для пешеходного перехода со светофором около детского образовательного учреждения должны выбирать местные жители в ходе обязательных общественных слушаний, также необходимо исключить установку муляжей светофоров около школ. По всем светофорам должен быть добавлен регламент, который определит четкие сроки их технического обслуживания", - уточнил депутат.

Он отметил, что по статистике более половины пострадавших в ДТП пешеходов являются школьниками. "Предотвратить несчастные случаи, а также повысить внимание школьников и водителей на опасных участках дороги во время ежедневных маршрутов от дома к школе помогут средства регулировки движения. Как показал мониторинг пешеходных переходов около школ, светофорами сегодня оборудованы далеко не все подходы к образовательным учреждениям. Из наиболее частых нарушений было отмечено не только полное отсутствие светофоров, но и нерегулярное обслуживание уже существующих", - подчеркнул Афонский.

Координатор партпроекта добавил, что местные власти часто не учитывают мнение жителей при установке новых светофоров. "В одних местах светофоров не хватает, а где-то возле школ появляются даже псевдосветофоры - муляжи, так как полноценный электронный регулировщик, считают местные власти, там не нужен. Новый ГОСТ по светофорам должен помочь решить эти проблемы, а также ответить на вопросы плановых работ по обслуживанию и поддержанию данных объектов в рабочем состоянии на протяжении всего срока их эксплуатации", - заключил парламентарий.

Как сообщила ТАСС во вторник пресс-служба Росавтодора, новый ГОСТ для светофоров по заказу дорожного агентства может появиться в России к 2020 году. Появление стандарта связано с увеличением количества светофоров после введения в 2014 году обязательного светофорного регулирования пешеходных переходов через многополосную проезжую часть. Как отметили в Росавтодоре, в действующем ГОСТе не отражены правила содержания светофорных объектов, а также нет детально прописанных работ по их содержанию.