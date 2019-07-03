Эксперимент по прослеживаемости импортируемых товаров пройдет в РФ с 1 июля по 31 декабря

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ установило сроки проведения эксперимента по прослеживаемости импортируемых товаров - он пройдет с 1 июля по 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Эксперимент коснется 10 товарных групп - это, в частности, холодильники, транспортные средства промышленного назначения, стиральные машины, мониторы, проекторы и другие.

Создание системы прослеживаемости позволит обеспечить контроль легальности оборота товаров на единой таможенной территории ЕАЭС на всех этапах коммерческого использования товаров - от их ввоза до реализации в розницу.