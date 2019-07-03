Кириенко: проектам по повышению производительности труда мешают опасения работников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что реализации проектов по повышению производительности труда мешают опасения работников по поводу того, что эти проекты могут привести к уменьшению зарплаты или увольнениям.

"Все, что связано с системой повышения производительности труда, - это не регламент, не технология, это вопрос изменения сознания людей. Пока люди будут бояться, что повышение производительности труда приведет к сокращениям [штата] или уменьшению оплаты за работу, ничего не будет", - сказал Кириенко в среду в рамках Второго федерального форума "Производительность 360", который проходит в Нижнем Новгороде.

Он подчеркнул, что успешность выполнения проектов в сфере повышения производительности труда "зависит от того, насколько люди поверят в их эффективность". "Самое главное - когда люди начинают чувствовать положительные изменения, у них начинают гореть глаза, они сами начинают находить новые инструменты повышения эффективности работы", - добавил Кириенко.

Он отметил, что до 70% предложений по повышению эффективности труда должны исходить от рядовых сотрудников.

Второй федеральный форум "Производительность 360" проходит в Нижнем Новгороде, его участниками стали более 500 человек из 85 регионов. На форуме обсуждают вопросы реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", аспекты внедрения бережливых технологий в промышленности, здравоохранении и образовании.