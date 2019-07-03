"Россети" направят в 2019 году около 2 млрд рублей на развитие энергокомплекса Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" вложит в 2019 году около 2 млрд рублей в развитие энергетического комплекса в 41-м районе Республики Дагестан. Особое внимание будет уделено наиболее слабым компонентам энергокомплекса, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации и главы региона.

"В этом году выходим на другой объем поддержки, сейчас совокупный объем поддержки по повышению надежности составит порядка 1,8-1,9 млрд рублей. Мы уже начали работать. Возможно, объемы поддержки распределятся неравномерно по региону, но мы смотрим с точки зрения наиболее уязвимых мест", - сказал заместитель генерального директора ПАО "Россети", генеральный директором "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, основные работы в 2019 году будут направлены на повышение надежности доставки электричества в 41-м районе республики, где планируется ремонт 4,6 тыс. км воздушных линий, более 1,5 тыс. трансформаторных пунктов и 99 подстанций. Также компания прорабатывает план работ на 2019-2023 годы по техническому перевооружению и реконструкции энергетических объектов.

Замглавы компании подчеркнул, что планируемые работы не будут привязаны к тарификации энергоснабжения: "Инвестиционный поток уже в этом году более чем в 10-15 раз увеличит текущие расходы на производственные программы, которые сейчас осваиваются. Самое важное - мы говорим о нетарифном источнике, то есть эта деятельность не приведет к повышению тарифа для потребителя".

Как сообщал ранее ТАСС, в Дагестане самый большой процент потерь электроэнергии в сетях - 37%, высокая - более 17 млрд рублей - дебиторская задолженность за оплату электроэнергии.

Летом 2018 года в Дагестане в течение месяца проходили всероссийские учения энергетиков, организованные компанией "Россети". Они затронули шесть из 39 районных сетей Дагестана в столице региона и ее окрестностях. Согласно материалам "Россетей", в результате всероссийских учений потери электроэнергии в сетях будут снижены на 72 млн кВт/ч в год. Это позволит ежегодно экономить до 232 млн рублей. Позже сообщалось, что энергетики ПАО "Россети" и власти Дагестана привели с лета 2018 года в нормативное состояние 40% сетевого хозяйства и оборудования в регионе.