{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Путин поручил создать площадку обмена лучшими практиками социально-экономического развития

Доклад по этому вопросу должен быть представлен главе государства до середины декабря

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Механизм обмена и распространения лучших примеров социально-экономического развития должен быть создан в РФ. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума.

"Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" [АСИ] при участии органов государственной власти субъектов РФ, заинтересованных российских институтов развития, международных организаций развития [поручаю] обеспечить создание платформы для обмена лучшими практиками в области социально-экономического развития и их распространения", - говорится в перечне поручений, опубликованном в среду на официальном сайте Кремля.

Путин предписал представить ему доклад по этому вопросу до 15 декабря. Ответственной за исполнение поручения назначена генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧупшева, Светлана ВитальевнаПМЭФ-2019
Ситуация вокруг компании "Рольф"
Moody's изменило прогноз по рейтингам "Рольфа" с "позитивного" на "развивающийся"
Агентство объясняет изменение прогноза неопределенностью влияния расследования на автодилера
Читать полностью