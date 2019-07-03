Путин поручил создать площадку обмена лучшими практиками социально-экономического развития

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Механизм обмена и распространения лучших примеров социально-экономического развития должен быть создан в РФ. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума.

"Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" [АСИ] при участии органов государственной власти субъектов РФ, заинтересованных российских институтов развития, международных организаций развития [поручаю] обеспечить создание платформы для обмена лучшими практиками в области социально-экономического развития и их распространения", - говорится в перечне поручений, опубликованном в среду на официальном сайте Кремля.

Путин предписал представить ему доклад по этому вопросу до 15 декабря. Ответственной за исполнение поручения назначена генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.