Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,23-0,5%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,5% - до 2823,95 пункта, индекс РТС увеличился на 0,23%, до 1401,52 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:12 мск вырос на 0,17%, до 63,42 рубля, курс евро увеличился на 0,12%, до 71,5 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,92% - до $63,13 за баррель.

В среду российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы на позитивном внешнем фоне. Так, покупкам в акциях РФ способствовала динамика западных фондовых площадок - в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,5% соответственно, рассказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Дополнительным фактором, считает он, стало некоторое восстановление на рынке энергоносителей, где, несмотря на достаточно слабые данные от Минэнерго США, показавшие снижение запасов нефти лишь на 1,1 млн баррелей, ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше $63.

Индекс Мосбиржи продолжает двигаться в рамках краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от майских минимумов, ближайшими поддержками для рынка могут стать отметки 2780 и 2730 пунктов, считают в ПСБ. При этом эксперты банка сохраняют ориентир роста в район 2900 пунктов.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека считает, что в четверг торговая активность на российском рынке акций будет пониженной. Одним из ключевых факторов поддержки российского рынка может выступить нефть, но даже при возвращении нефтяных цен к значениям около $65 у индекса Мосбиржи в четверг мало шансов дотянуться до новых исторических максимумов, считает он. Причиной тому являются угасающий risk on на мировых рынках в свете отсутствия позитивных новостей с торгового фронта, очистка от дивидендов акций "Аэрофлота" и "Татнефти" и общая техническая перекупленность. Все это формирует условия для консолидации индекса Мосбиржи в зоне 2800-2820 пунктов, пояснили в компании.

Во "Фридом Финанс" также полагают, что по итогам текущей недели преобладают шансы ослабления спроса на российские акции, поэтому в компании воздерживаются от покупок в ближайшие несколько дней. В четверг аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин ожидает рост российского фондового рынка и прогнозирует целевой уровень по индексу ММВБ в районе 2805-2865 пунктов. В компании также ожидают диапазон завтрашнего закрытия для доллара к рублю в районе 63-63,95 рубля.