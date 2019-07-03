Верховный суд признал тарифы ФАС для энергообъектов Дальнего Востока обоснованными

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Верховный суд России признал обоснованными установленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) цены на электроэнергию для объектов в регионах Дальнего Востока, сообщается на сайте ФАС.

ФАС России 16 ноября 2018 года издала приказ, которым утвердила цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в неценовых зонах оптового рынка на 2019 год. "Дальневосточная генерирующая компания" не согласилось с этим порядком определения тарифов и обратилось в Верховный Суд с заявлением о признании недействующими со дня принятия нормативного правового акта цен на электрическую энергию в отношении Приморской ГРЭС, Майской ГРЭС, Хабаровской ТЭЦ-1 и Хабаровской ТЭЦ-3.

"Верховный суд поддержал ФАС в вопросах установления тарифов на Дальнем Востоке. Он подтвердил обоснованность установленных антимонопольным органом цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в отношении ряда генерирующих объектов", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на начальника Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрия Васильева в сообщении поясняется, что в настоящее время ведется работа по совершенствованию тарифного регулирования и созданию новых моделей долгосрочного регулирования, которые могут заработать уже с 2020 года. "До этого времени регулирование тарифов будет осуществляться в рамках действующих нормативных правовых актов в соответствии с утвержденной методикой", - приводятся слова Васильева.