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Минсельхоз может получить право регулировать сбор диких ягод, грибов и орехов

Ведомство считает сферу переработки дикоросов "экономически и социально значимой отраслью", обладающей высоким экспортным потенциалом
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Авторы инициативы отмечают, что дикорастущие ягоды, грибы, семена, а также лекарственные растения "представляют собой возобновляемые природные ресурсы, многие из которых пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом". Продукция на основе дикоросов имеет высокий экспортный потенциал, считают в Минсельхозе.

Кроме того, в тексте пояснительной записки к документу указано, что сфера переработки таких пищевых ресурсов является "экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста".

"В связи с вышеизложенным проектом постановления предлагается определить Минсельхоз РФ уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов", - говорится в документе.

Реализация предусмотренного проектом постановления полномочия будет осуществляться Минсельхозом в пределах установленной правительством РФ численности работников министерства и бюджетных ассигнований.

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